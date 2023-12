La salud de Bruce Willis empeora debido a la demencia que sufre

La salud de Bruce Willis, se sigue deteriorando a causa de la demencia frontotemporal que padece, misma que le fue diagnosticada hace meses y que, lastimosamente lo obligó a alejarse del mundo del cine

¿Qué es la demencia frontotemporal?

Es una enfermedad que afecta a los lóbulos frontales y temporales del cerebro, lo que ocasiona cambios en la personalidad y las conductas de las personas, de acuerdo con las investigaciones que hasta el momento, ha publicado Mayo Clinic.

Te puede interesar: Aseguran que Bruce Willis ya no reconoce a Demi Moore

Programa 19 noviembre 2021 Parte 1 | JLo estuvo con nosotros en VLA.

¿Su esposa se siente culpable? Después de que una fuente revelara que Bruce Willis, ya no reconoce a su exesposa Demi Moore. Emma Heming, actual esposa del actor, dijo sentirse culpable de que su pareja fuera diagnosticado con demencia frontotemporal a inicios de año.

“Lucho con la culpa, sabiendo que tengo recursos que otros no tienen”, escribió en un artículo de opinión para el Sunday Paper de Marie Shriver. “Cuando puedo salir de excursión para despejarme, no se me escapa que no todos los cuidadores pueden hacerlo”, añadió.

También te puede interesar: ¿Cómo repartió su fortuna?: Bruce Willis hace su testamento.

“Cuando lo que comparto sobre el viaje de nuestra familia llama la atención de la prensa, sé que hay muchas miles de historias no contadas, ni escuchadas, cada una de ellas merecedora de compasión y preocupación”, recalcó.

¿Ha empeorado la salud de Bruce Willis?

De acuerdo con Us Weekly, la salud de Bruce Willis ha empeorado en los últimos dos meses, pues ha tenido más días malos que buenos. “Bruce tiene días buenos y días malos, pero en los últimos dos meses ha habido muchos más días malos que buenos, esta experiencia ha unido aún más a toda la familia, nadie sabe cuánto tiempo le queda a Bruce, por lo que están absorbiendo cada momento que pasan con él”, declaró una fuente al medio estadounidense.

Te puede interesar: Esposa de Bruce Willis se siente culpable tras diagnóstico de demencia del actor

Además de eso, la fuente aseguró que Emma Heming, esposa del actor, Demi Moore, su ex, así como sus cinco hijos Rumer, Scout, Tallulah, Mabel y Evelyn, viven bajo el mismo techo para atender al actor.

“Una vez que Bruce Willis fue diagnosticado, todos se unieron para mantener intacto el recuerdo de su familia y estar allí como un recordatorio constante de que lo aman, todo gira sobre él, Bruce recibe atención las 24 horas del día, pero al menos un miembro de su familia está siempre con él”.