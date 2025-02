Muere Michelle Trachtenberg, actriz de “Gossip Girl”, a los 39 años; ¿de qué murió?

El mundo del espectáculo se ha vuelto a cubrir de luto , pero ahora por la lamentable muerte de la actriz MichelleTrachtenberg, conocida por sus actuaciones en series como “Gossip Girl” y “Buffy La Cazavampiros”.

¿De qué murió Michelle Trachtenberg?

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte; sin embargo, The New York Post reveló que su muerte no está siendo investigada como sospechosa a pesar de que su cuerpo fue hallado sin vida a las 8 de la mañana de ayer 26 de febrero.

Se sabe que la madre de la actriz fue la que encontró el cadáver de su hija, en el edificio de lujo de 51 pisos frente a Central Park, según publicó el medio antes citado.

En los últimos meses, la actriz Michelle Trachtenberg encendió las alertas luego de compartir inquietantes publicaciones en redes sociales, pues se le veía demacrada y frágil. Recordemos que hace poco la actriz se sometió a un trasplante de hígado.

Pero eso no fue todo, pues en diversas ocasiones les respondió a sus haters diciendo: “Explícame cómo me veo enferma”. También les recordó a sus fans que “¿perdiste un calendario y no te diste cuenta que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que dejes un comentario así”.

¿Quién fue Michelle Trachtenberg?

Michelle Trachtenberg nació el 11 de octubre de 1985, inició su carrera como actriz en 1990 en Nickelodeon en “Las Aventuras de Pete y Pete”. Posteriormente debutó en el cine con la película “Harriet La Espía”. No obstante, sus grandes actuaciones llegaron con “Gossip Girl” y “Buffy La Cazavampiros”, donde alcanzó la fama internacional durante sus primeros años de adultez.

¿Cuál fue su última publicación?

La última publicación en redes sociales de Michelle Trachtenberg fue el pasado 19 de febrero en su cuenta de Instagram, donde compartió una imagen en la que lucía un vestido en color verde. En la publicación escribió la actriz que “quería verme con Tinker Bell”.