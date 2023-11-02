Myrka Dellanos y su equipo desatan tremendo zafarrancho en el aeropuerto

Vaya zafarrancho, que se suscitó este miércoles en el Aeropuerto de la Ciudad de México, con la llegada de Myrka Dellanos, quien dio de qué hablar recientemente, al defender a Luis Miguel y criticar el reclamo que Aracely Arámbula le hizo por la falta de convivencia y manutención para los dos hijos que tienen en común.

Pero, al preguntarle si recibió línea para defender al cantante, de quien hace años fue pareja o si es verdad que luego de ello, Aracely le puso un freno para que no volviera abordar el tema de manera pública, fue imposible, pues tanto sus compañeras de programa como staff del mismo, obstaculizaron a los reporteros y camarógrafos en todo momento con tal de abrirle paso y entonces, se armó la gresca.

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Que rico estar aquí en México. Vengo aquí a hacer el programa…, feliz de estar aquí con ustedes, feliz de estar en México, de hacer el show…

Me están atropellando. Estoy aquí en México para hacer nuestro programa. Es que ya me paré, ya les hablé

Myrka, también es muy profesional. Myrka, no tiene nada que decir, es por eso que ella no quería hablar con la prensa, porque definitivamente no tiene nada que decir. No sé, no tengo idea, de verdad que ella no quiere hablar del tema, y se lo respeto y yo creo que es válido. No me corresponde a mí hablar de ella

¿Qué tipo de agresiones sufrió la prensa?

Por cierto que, entre jaloneos, una reportera dijo haber sido mordida en el brazo por parte de una de las acompañantes de Myrka, quien por cierto, salió del aeropuerto en brazos de otros de sus compañeros y al borde del llanto.

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