Nacho rompe en llanto tras hablar del distanciamiento de Chyno Miranda.

El nombre de Chyno Miranda se volvió tendencia tras confirmar la separación de su esposa Natasha Araos. La expareja tomó las redes sociales y confesó que se separaron desde hace más de un año.

“No estamos juntos como pareja desde hace más de un año. Quiero que sepan que estamos dolidos por aquellas personas que han hecho falsas acusaciones a Natasha, todo es mentira. Ella ha estado conmigo desde el día uno”, confesó el reguetonero sobre los falsos trascendidos de su esposa.

Por su parte, Natasha agradeció las palabras de su ex al borde de las lágrimas.

“Tú sabes que yo las aprecio mucho. Quiero que sepan que nosotros hemos vivido momentos muy duros como pareja como familia, no solo por lo que sucedió entre nosotros sino por el tema de salud de Chyno, y yo nunca dudé en quedarme a su lado para que él saliera victorioso de todo esto”, expresó.

Nacho rompe en llanto tras hablar de su amigo Chyno

Miguel Ignacio Mendoza Donatti, mejor conocido como Nacho, rompió el silencio en el programa Noche de Luz, donde habló del distanciamiento de su compañero Chyno.

Al borde las lágrimas, el venezolano reveló que no se siente como el “mejor amigo” para su compañero del dúo Chyno & Nacho.

“Para serte sincero, yo no me siento el mejor amigo del mundo con él… Me hubiese gustado que no existieran las diferencias. Puedo motivarlo, que sienta que estoy con él como el resto de su gente, como su mamá y esposa”, expresó con la voz cortada.

El cantante también lamentó que Chyno pasó por una encefalitis, enfermedad que lo inmovilizó por un tiempo.

Recordemos que, en su momento, el cantante confesó en Instagram que aprendió a bañarse y a realizar otras actividades básicas a propósito de su encefalitis.

En julio de este año, el artista subió a las redes sociales un video de su recuperación, con el que conmovió al mundo del espectáculo y a su amigo Nacho.

