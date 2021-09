Nailea Norvid dice que la bisexualidad siempre ha formado parte de su familia.

La villana de las telenovelas ve con buenos ojos la relación de su hija Tessa Ia con la artista Marian Ruzzi, por una poderosa razón.

Mucha sorpresa causó la actriz Nailea Norvid al afirmar que la bisexualidad ha estado presente en casi todas las mujeres de su familia, incluso en ella, pues aunque no se le haya visto con una pareja del mismo sexo, eso no define su orientación.

En entrevista para el canal de Mara Patricia Castañeda, la actriz fue cuestionada sobre la relación que tiene su hija, la cantante Tessa Ia con la artista Marian Ruzzi, por lo que indicó que no le sorprende, pues es algo que viene de familia.

“Totalmente ad hoc las Norvind. La bisexualidad ha estado en nuestra familia no sé si desde mi abuela. Yo creo que hasta mi abuela no nos quiso contar, pero mi mamá era una mujer bisexual”, indicó la actriz.

Nailea agregó que la bisexualidad está presente dentro de ella pues aunque no la han visto estar con otra mujer, siente ambas energías dentro de ella: “porque tenemos lo femenino y lo masculino en nosotros”.

La villana de las telenovelas consideró que en el amor no se controla a las personas: “Cuando tengo una relación sólo sé sentir bonito y amar a la persona que tengo enfrente ya aprendí que hace unos años que enamorarse no es lo conveniente. Cuando tú te enamoras estás dándole a alguien el poder de tu ser, es diferente a amar”.

“Yo no creo en etiquetas, no creo en que nos cataloguen de ninguna forma. Yo admiro que puedas vivir de acuerdo a lo que estás necesitando en cierto momento de tu vida. Admiro eso y lo respeto, pero todos son procesos y pasos”, señaló la famosa.

“Cuando tu sientes tú sientes y vas por lo que quieres. Pero todas las parejas que han llegado a mi vida me han enseñado y estoy muy agradecida. Hay veces que no me enamoro lo suficiente, porque siempre voy un paso adelante de: ¿Entonces este es con quién voy a terminar el resto de mi vida?”, aseveró Nailea Norvid.

Por último, la actriz habló sobre cómo ha sido el último año para ella, que a diferencia de otras personas, para ella es un gran momento: “Para mí realmente ha sido de los mejores momentos. Realmente me atrevo a decir que es uno de los mejores años de mi vida, porque como que siento que comenzamos a vivir de la forma que antes vivíamos. Cada vez vivimos en una vorágine demasiado extrema que nos genera estrés entonces este ritmo es de ‘vamos a encerrarnos’, ‘vamos a la casa’, ‘vamos a hacer introspección”.

