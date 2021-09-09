Abogada de Nath Campos rompe el silencio tras liberación de Rix.

¿"Rix” podría quedar libre? Equipo que defiende a Nath Campos explica.

Mónica Peña, abogada de Nath Campos, y Alessandra Rojo de la Vega, se comunicaron a nuestro foro de Ventaneando para hablar sobre la reciente liberación de Rix.

“Que quede claro que Rix no es una víctima, es un sujeto que cometió un delito, que está teniendo un castigo, que aceptó su culpa. Esta pena trae ciertos beneficios, aunque no nos guste, en donde se puede pedir, que con la reparación del daño, la sentencia se lleve afuera de prisión”, expresó la exdiputada a este programa.

Alessandra expresó que la liberación de Ricardo Arturo González Méndez no fue una batalla perdida.

“No se perdió la batalla, la batalla está ganada, la batalla se ganó con la verdad. Nosotras estamos tranquilas y hay una lección muy clara de que este sujeto no se puede acercar a ninguna mujer. Si comete un delito, no va a quedar impune, así sea famoso o poderoso”, subrayó.

“Queda un mensaje muy claro de lo mucho que funciona que una mujer alce la voz. En primer lugar, inspira a miles de mujeres, en segundo lugar, hace que no haya más víctimas de estos sujetos. Deja mucho que desear nuestro sistema de justicia, pero no es una batalla perdida”, continúo.

De la Vega no sabe si Rix se encuentra caminando en las calles de la Ciudad de México.

“No tenemos esa información, pero nos han dicho que no está libre aún. Supongo que nos enteraremos antes de que salga o durante. La última palabra la tiene el juez”, confesó.

Por último, Alessandra Rojo de la Vega invitó a todas las víctimas de Rix a realizar su denuncia.

“Nos llegaron correos de más víctimas de este sujeto, aunque la última decisión la tienen estas mujeres”, concluyó.

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Abogada de Nath Campos habla sobre la reciente liberación de Rix

Mónica Peña, abogada de Nath Campos, confesó que Rix recibió algunos “beneficios” tras declararse culpable por el delito de violación equiparada agravada en grado de tentativa.

“La norma establece ciertos elementos que dan oportunidad, como primodelincuente, de presentar un recurso en el que se puede tener libertad, pero con ciertas obligaciones con la ley”, expresó la jurista en exclusiva a Ventaneando.

La experta en leyes reveló las normas que tendrá que acatar Rix de ahora en adelante.

“Rix no puede abandonar el lugar donde vive sin permiso de la autoridad, tendrá que dedicarse a una ocupación lícita, tiene que abstenerse de acercarse a la víctima y tiene que reparar el daño. Todos estos requisitos tienen que ser satisfechos y es el juez quien debe decidir”, concluyó a este programa.

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