¿Cómo vestirme en Navidad? Este es el outfit que debes usar según tu signo.

La astrología te puede orientar para que uses el outfit ideal en esta Navidad, pues tu signo zodiacal te indicará los colores y el estilo ideal para lucir espectacular.

Outfit para signos de fuego: Aries, Leo y Sagitario

Los signos de fuego son tan intensos que les gusta ser el centro de atención, así que los colores vibrantes serán ideales para esta ocasión. Las chicas pueden usar un vestido rojo con accesorios dorados y por su parte, los hombres pueden elegir un traje azul marino con mancuernillas doradas o una camisa blanca con corbata color oro. Si no te gustan las vestimentas tan formales, solo integra colores vibrantes o detalles en color oro a un look más casual .

Look para los signos de tierra: Tauro, Virgo y Capricornio

Los tonos azules y el plateado son los mejores para estos signos porque simbolizan su poder y fortaleza. En el caso de las chicas, pueden usar lentejuelas o vestidos ceñidos en ese color, mientras que los hombres pueden usar una corbata plateada o una camisa azul para estar con la vestimenta adecuada para esta Navidad.

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Vestimenta para los signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario

Estos signos nacieron para brillar, las féminas lucirán increíbles con una vestimenta elegante y muy femenina, pueden ser vestidos entallados, tacones, abrigos estilo “teddy bear” y más. Por su parte, los varones disfrutan que la gente voltee a verlos, así que los tonos grises y negros son los ideales. Ambos sexos deben usar un perfume que deje un aroma sutil, pero inolvidable.

La ropa ideal para los signos de agua: Cáncer, Escorpio y Piscis

El look perfecto para estos signos zodiacales en esta Navidad, será el estilo clásico, para ellas un vestido midi, un elegante blazer o una pashmina y para ellos, un traje azul marino será ideal. Para los signos de agua también es importante la comodidad, puedes incorporar un suéter, un abrigo, pantalones en vez de vestido o incorporar una bufanda en lugar de una corbata.

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