Posadas 2021: ¿Qué frutas debe llevar la piñata?

Un elemento indispensable en las posadas es la piñata, la cual tradicionalmente debe estar rellena de fruta. Cuando la quiebras y luchas por ganarla, también te estás llevando todas sus propiedades nutricionales que serán benéficas para tu salud.

Por tradición, las piñatas casi siempre se llenan con frutas de la temporada que no sean tan suaves y aguanten la caída de la piñata, como pueden ser jícamas, tejocotes, cañas, naranjas, mandarinas, cacahuates, entre otras que se producen en el campo nacional.

Romper la piñata y recoger las frutas es algo muy divertido, todas ellas tienen propiedades muy nutritivas que ayudarán a balancear tu alimentación en estas épocas de excesos.

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¿Qué beneficios obtienes al comerte la fruta de la piñata?

Jícama

Esta fruta aporta minerales esenciales como calcio, hierro y fósforo. Además ayuda a mejorar la digestión y regula los niveles de triglicéridos para mantenerlos en cifras saludables en las fiestas decembrinas que suelen consumirse alimentos ricos en calorías y grasas saturadas.

Tejocote

Es de la familia de las rosáceas y mexicano. Entre sus beneficios están fuertes cantidades de Vitamina C y del complejo B, esenciales para tener un organismo con suficientes defensas para la llegada de la época de frío donde suelen darse las infecciones de las vías respiratorias y actualmente el COVID-19.

Mandarina

Este jugoso fruto es muy rico en Vitamina C, como todos los cítricos, así que que consumirla en esta temporada es muy bueno para protegerse de enfermedades de la garganta en invierno.

Caña

Se trata de una excelente fuente de antioxidantes, fibra dietética, vitaminas y minerales; además refuerza el sistema inmunológico contra diversos tipos de bacterias y virus, también cuenta con efecto protector contra la caries.

Cacahuate

Cuenta con antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos, mismos que son las grandes propiedades de este alimento delicioso para botanear que no puede faltar en las piñatas de las posadas.

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