The Witcher: Blood Origin estrena su primer tráiler para Netflix.

Netflix dio a conocer el primer tráiler The Witcher: Blood Origin, la esperada precuela de la historia de Geralt de Rivia misma que se pudo apreciar en una escena post-créditos de la Temporada 2.

Te puede interesar: ¿Cómo descargar los videojuegos de Netflix? Sigue estos pasos.

De acuerdo con el tráiler presentado, se muestra a grandes rasgos a los tres personajes principales, así como el mundo que veremos en sus primeros capítulos.

Todo indica que The Witcher: Blood Origin seguirá la misma línea de la saga principal, con batallas viscerales, varios personajes importantes y un estilo fantástico oscuro en su trama.

Los protagonistas de la nueva entrega de The Witcher: Blood Origin

The Witcher: Blood Origin estará protagonizada por Michelle Yeoh, Sophia Brown y Laurence O’Fuarain, repitiendo la estructura de un trío principal como en la historia de Geralt, Ciri y Yennefer.

Hasta el momento no hay fecha de estreno; sin embargo se espera que The Witcher: Blood Origin tenga su estreno para el próximo año 2022, convirtiéndose en una exclusiva de la popular plataforma de streaming Netflix.

¿De qué tratará The Witcher: Blood Origin?

The Witcher: Blood Origin es una cinta que se sitúa 1200 años antes de la historia de Geralt, cuando se dio el nacimiento del primer Witcher, que dio como resultado la unión de comunidades de elfos, humanos y monstruos.

Es decir que The Witcher: Blood Origin mostrará el fundamento del mundo que vemos en la historia principal, desde el origen de la magia, hasta el por qué los Witcher son importantes.

Hay que mencionar que a diferencia de la serie principal, The Witcher: Blood Origin no está basada directamente en los libros de Andrzej Sapkowski, ya que es una historia original.

También te puede interesar: ¿Qué dijo YosStop en su primera entrevista tras salir de la cárcel?

De ahí que la producción requiriera al escritor para que los asesorará para respetar la esencia de su obra que promete grandes emociones entre los seguidores.

