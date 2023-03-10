VIDEO: ¡Una bebé que sabe bien lo que quiere y con muchas riendas!

A su muy corta edad, se nota que sabe muy bien la vida en un racho, este caballo que se aprecia en el video bien sabe quién es la patrona de aquel lugar y no le queda de otra más que “cuadrarse”.

Te puede interesar: ¡Se pegó contra una puerta y perdió los dientes!

Sin miedo a su tamaño en comparación, esta menor lleva al caballo a lo que parece su hogar y este la sigue sin problema alguno. Sus padres deben de estar muy orgullosos de que a su edad entienda las cosas perfectamente.