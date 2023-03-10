VIDEO: ¡Una bebé que sabe bien lo que quiere y con muchas riendas!
Te presentamos este video donde se ve claramente quién llevara las riendas del rancho cuando sea más grande, un ejemplo de que el don ya se trae en la sangre.
A su muy corta edad, se nota que sabe muy bien la vida en un racho, este caballo que se aprecia en el video bien sabe quién es la patrona de aquel lugar y no le queda de otra más que “cuadrarse”.
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Sin miedo a su tamaño en comparación, esta menor lleva al caballo a lo que parece su hogar y este la sigue sin problema alguno. Sus padres deben de estar muy orgullosos de que a su edad entienda las cosas perfectamente.
Impresiona la humildad de Dios, el cual ha confiado sus planes de salvación en manos de los hombres... pic.twitter.com/SIfM0cccib— Jose Ignacio Munilla (@ObispoMunilla) January 30, 2023