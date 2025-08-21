Alana Flores dice que se frustró con Gala Montes y critica su técnica. “Sí le puedo dar una puntuación muy negativa”

Este fin de semana, la pelea de Alana Flores y Gala Montes en Supernova Strikers marcó un precedente en la creación de contenido y la manera en que se consumen los eventos en vivo. La streamer regiomontana terminó triunfando sobre la actriz y cantante, pero su victoria no fue nada fácil según ha afirmado.

En una transmisión en vivo, Alana platicó con sus seguidores cómo fue desde su perspectiva el combate y lo frustrada que se sintió.

Alana Flores dice que Gala Montes la sorprendió por su condición

Después de enfrentarse a Gala Montes, Alana ha sido campeona en box amateur en 4 ocasiones. Sin embargo, al término del combate, lo definió como el más difícil que ha tenido.

Ante sus seguidores en una transmisión en vivo, confesó que se sintió muy enojada y frustrada por la falta de técnica de la actriz. “Lo más frustrante de todo es que siento que yo no pude demostrar mi técnica, es muy difícil pelear con alguien que pelea de esa forma. Se ve mucho más bonito con alguien que sí sabe”, explicó.

En un momento del combate, Gala Montes tiró a Alana Flores, y esta última describe ese momento como decisivo para que su “rabia” le ayudara. Incluso lo comparó con escenas del anime “One Piece”, al cual rindió homenaje con su vestuario.

Aunque ganó, confesó que esperaba menos condición física de Gala y reconoció que la actriz estaba bien preparada en términos de resistencia.

“Yo pensaba que iba a tener mucho menos condición, que para el segundo round ya iba a estar out, pero la neta en el cardio y en la resistencia se rifó”.

No obstante, fue crítica en su análisis: “En la técnica sí le puedo dar una puntuación muy negativa porque yo en el momento me frustré tanto de que sentía los golpes en la nuca, cuando me bajaba, cuando me tiró al piso”. Admitió que la actriz empujaba con fuerza, lo cual hizo más complicado el enfrentamiento.

La streamer también habló sobre la diferencia física entre ambas, mencionando que había 13 kilos y casi 20 centímetros de estatura a favor de Montes.

Aun así, Alana señaló que disfrutó muchísimo, fue una pelea buena y le reafirmó el amor que siente por el box. “ Esta ha sido mi pelea favorita pero lejos. Gala me sorprendió”.