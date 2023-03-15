Ninel Conde no para de alzar la mano para subir al escenario con RBD.

Ninel Conde reitera sus deseos de subirse al escenario con RBD en la gira que la agrupación iniciará este año, pero de no ser así, revela que ya tiene sus boletos para verlos no solo en México, sino también en Colombia.

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Me encantaría, claro, estamos puestísimas, pero bueno, mientras tanto ya tenemos listísimos los boletos para México y para Colombia para Medellín, voy a conocer Medellín, por fin y voy a estar ahí

La cantante, aprovechó para resaltar la importancia del empoderamiento femenino, tomando como referencia el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.

Las mujeres estamos en un momento hermoso, empoderadísimas, mucha gente no le gusta ese término, a mí me encanta, porque empoderar es tomar el poder que nosotras merecemos y es un momento maravilloso que muchas mujeres nos han ayudado abrir paso y celebrar a las mujeres

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¿Cuáles son los proyectos que vienen para Ninel Conde?

Y reveló que, próximamente lanzará un nuevo material discográfico e iniciará el rodaje de una película en Estados Unidos y un reality al otro lado del mundo.

Vamos a hacer un disco maravilloso, con el productor de Don Omar y viene una película que voy a hacer en Houston y viene un reality que vamos a hacer en Filipinas

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Ninel Conde, se presentó este fin de semana en Tultepec, Estado de México, donde una parte de su show lo dedicó, justamente a la telenovela 'Rebelde'.

