Niño rompe en llanto tras negativa de su padre a darle un hermano.

TikTok se ha convertido en una de las redes sociales más divertidas, pues con los videos que millones de usuarios comparten, se ha posicionado como una de las favoritas.

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Tal es el caso de un video que se viralizó en dicha plataforma, ya que se puede observar el reclamo de un niño a su papá, debido a que usó varios argumentos para demostrar que necesitaba un hermano.

En el breve video el pequeño le explica al papá las razones por las cuales debería tener un hermano, entre ellas que no tendrá estabilidad emocional.

Voy a ser emocionalmente inestable y no aprenderé a compartir

El niño respondió a su papá que no era responsable, sino un negligente por decidir no tener otro hijo y darle otro hermano.

Niño quiere un hermanito

Aunque el niño dio argumentos por los que quería un hermano, durante la conversación que mantuvo con su papá reveló las razones por las cuales quiere un hermanito.

Si hago un desastre en casa no voy a tener a quién echarle la culpa. ¿Quién me va a creer que los garabatos de la pared del baño los hizo la perra?

El video se volvió viral, ya que la espontaneidad del niño convenció a los usuarios; sin embargo, el pequeño Valentín y su papá Ezequiel, se dedican a realizar comedia y stand up y compartir algunos fragmentos en sus redes sociales.

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Padre e hijo, originarios de Rosario, Argentina, son conocidos como Zeta Mundo y tienen un canal de YouTube con más de 300 mil suscriptores en el que comparten un poco de humor sobre su relación de padre e hijo.

