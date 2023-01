Un niño tenía que salir a trabajar, pero él solamente quería estudiar.

Un niño tenía muchos problemas con su madre. Él tenía que trabajar para ayudar a su madre, pero lo que realmente quería era seguir estudiando. Sabía que era ilegal que lo mandaran a trabajar, pero su madre no lo aceptaba. La madre les ha dicho a este niño y a sus hermanas que son el intento de una familia fallida.

Un niño estaba cansado de tener que salir a trabajar todos los días para ayudar a su madre y a su hermana menor en lugar de poder seguir estudiando. A pesar de que supiera que su madre estaba cometiendo una ilegalidad al mandarlo a trabajar a su edad, este niño quería seguir trabajando para poder cuidar a su hermana menor. Él se quedó hasta cuarto de primaria y tuvo que abandonar la escuela.

La madre de este niño estaba terca con la posición de ser una buena madre, a pesar de que todos le digan que no lo era. Ella pensó que al sacar a su hijo de estudiar para mandarlo a trabajar sería algo que todos verían como normal, por las necesidades de su familia. No quería escuchar a nadie, y nadie había podido quitarle de la cabeza la idea de que sí era una buena madre.

Mamá, ya no quiero trabajar. | Programa del 19 de enero del 2023

La hermana mayor de este niño también estaba muy molesta con su madre. Ella quería ayudar a su hermano mayor, aunque su pareja no esté de acuerdo. No le parecía justo que su madre haya sacado a su hermano de trabajar y le haya truncado su sueño de seguir estudiando. También dijo que su madre no estaba hecha para eso y que no podía creer la irresponsabilidad con la que había criado a su hermano.

La pareja de la hermana mayor también intervino en la discusión. Él no quería apoyarla con la situación de su familia y no quería recibir a su hermano menor en su casa, porque nunca había querido arrimados. Esto ha causado muchos problemas entre los dos, y este hombre estaba seguro de que no quería cargar con la familia de su pareja.

La hermana de la madre irresponsable quería recuperar la casa que supuestamente sus padres le habían dejado. También dijo que ella quería hacerse cargo de sus sobrinos por todo lo que ha estado su hermana con ellos.