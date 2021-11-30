Niurka Marcos opina sobre la polémica que enfrenta Galilea Montijo.
La cubana volvió a causar una fuerte polémica a su llegada a la Ciudad de México.
¿Merece Pablo Montero o no las críticas que le llovieron, luego de cantar en el cumpleaños número 59 del presidente venezolano, Nicolas Maduro? Frontal y polémica como siempre, Niurka Marcos habla de la controversia en la que su colega y amigo está metido.
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Punto número uno, hay algunas personas, compañeros y artistas que dicen: ‘Trabajo es trabajo’, venimos de una pandemia, a lo mejor le pagaron muy buena lana... ¿Sí me entendiste? Y dos, cada quien tiene que cargar con la responsabilidad de la consecuencia de ser criticado, cuestionado y vetado, ‘pos, que con su pan se lo coma’
Defiende a Galilea Montijo
Respecto al libro de la periodista Anabel Hernández en el que se liga a Galilea Montijo con un narcotraficante, la cubana expresó.
Pero, ¿tienen pruebas de lo que están diciendo? Chicos, somos equipo y trabajamos con pruebas. ¿Por qué MamaNiu nunca se ha mordido la lengua? Porque cada vez que abre el hocico, aquí tiene las pruebas y si no las tengo yo, ya todos las vieron antes de que yo abriera el hocico
Niurka podría ir a la boda de Juan Osorio
En otros temas, Niurka asegura que sí acudirá al enlace matrimonial de Juan Osorio y su joven novia Eva Daniela, siempre y cuando la inviten y hace un llamado para que no se le juzgue al productor por andar con una mujer mucho más joven que él.
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Si me invitan, sí, ¿por qué critican a Juan con esta niña jovencita y guapa? y al italiano millonario de las redes, siempre le están lamiendo los… todo eso lo ven bonito, porque está guapo, pero está viejo igual que Juan