“No era mi match perfecto, él no lo era”. Carla en su boda con Gerardo

Encontrar a la persona ideal para poder llevar una vida en pareja es todo un reto, el cual en muchas ocasiones no es posible alcanzar en la primera oportunidad. Por ese motivo, un grupo de valientes ha tomado la decisión de poner su destino en manos de los expertos de Casados A Primera Vista.

En este reality, las personas que están en busca del amor y de una relación estable con la cual formar una familia, cuentan con el apoyo de varios expertos que los van a ayudar a encontrar a esa pareja.

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Sin embargo, el reto comienza en casarse con un total desconocido, por lo que Carla y Gerardo, han revelado sus sentimientos en ese momento, todo en una entrega más de ‘De Lo UNO Se Entera’ con Carlos Muñoz.

¿Cuál fue el sentimiento de Carla al llegar al altar?

En una revelación impactante, Carla ha revelado que se arrepiente totalmente de haber llegado al altar de esa forma, ya que no sabía que tendría cámaras en el proyecto.

Sí, totalmente, número uno, porque yo entré al proyecto sin saber que había cámaras, yo no busco, ni followers, yo escondidita, habría estado perfecto, no sé en qué estaba pensando cuando acepté, o sea, de verdad, repetí cien veces no, no, no

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Sin embargo, Carla reveló que no era su match perfecto, ya que el horario de la boda y el día, no eran perfectos para ella.