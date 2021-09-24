Lidia Ávila y M’balia se reencontraron para resolver sus diferencias.

Lidia Ávila se entrevistó con los escritores de la serie de OV7.

Aunque por el momento, no hay fecha para la gira de OV7, sí hay noticias sobre la bioserie de la famosa agrupación que marcó toda una generación en los noventas. Lo confirma Lidia Ávila, quien incluso destapa que ella, ya se reunió con los escritores.

La verdad está increíble, yo ya tuve una cita con los escritores, donde querían hablar de todo lo que ellos habían escuchado y documentado, pero querían escucharlo de mi parte. Todo para que la persona que me vaya a interpretar sea lo más cercana a mí en esencia, forma y carácter

Estuvo muy padre, fue una reunión como de dos o tres horas, muy a gusto. Y creo que va a haber más reuniones para darle el último toque, empezar con el casting y la producción de la serie

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La poblana también confesó que los fans de OV7 merecen una serie de calidad.

No me acuerdo hasta qué etapa llega la serie, pero no llega hasta el final porque son 30 años, llega a la etapa del regreso o a la etapa donde termina OV7 en el 2003

Al ser una serie, tiene que tener ciertos tintes de ficción, no me refiero a mentiras, pero si para darle una dimensión de serie de televisión

Y confirmó que los romances que se vivieron al interior del grupo, sí serán abordados en el proyecto.

Realmente no fueron muchos, el más duradero fue el del Chivo y el mío, que duramos cinco años de novios; es imposible no tocar ese tema

Lidia Ávila habla sobre las presuntas rivalidades en OV7

Y sobre los conflictos que ha habido al interior del grupo y que han detenido la planeación de su gira de celebración por 30 años de trayectoria, dijo.

Eso nunca ha sido tema, prefiero ahora sí que como dijo ‘La Mulata’, seguir el voto de silencio. Estamos en el proceso de ponernos de acuerdo, de poner las cosas alineadas y esperamos que todo se acomode. Los fans se merecen esta gira desde hace mucho tiempo

Y aseguro que sus diferencias con M’balia, a quien se aseguraba había criticado por su actual romance con una chica transgénero, ya quedaron saldadas.

Mira, yo a la mulata la quiero, la amo y la adoro. Ya tuve la oportunidad de hablar con ella, y como siempre lo dije, ella me conoce y sabe que la quiero

Y para rematar, dijo desconocer si Kalimba no ha cumplido con la pensión alimenticia de su hijo.

¿Apoco? Me estoy enterando, pero no quiero opinar sin saber

Lidia acudió a ensayar con La Sonora Santanera, con quien compartirá escenario el próximo primero de octubre.

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