(VIDEO) ¡Se pegó contra una puerta y perdió los dientes!

Un tremendo impacto con una puerta en un baño dejó a esta muchacha chimuela. No sabemos cómo sucedió o qué estaba intentando, pero estamos seguros que no salió. Lo más extraño es que se estaba grabando. ¿Esperaba que ello sucediera? Nunca lo sabremos.

Lo único que ganó es volverse viral. Esperamos que con las ganancias pueda arreglarse la dentadura. Lamentablemente, no solo perdió los dos dientes de arriba, sino que también daño un par más. Hay que tener más cuidado las siguiente vez que vayamos al baño.