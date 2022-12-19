(VIDEO) ¡Se quedó sin frenos y se llevó de corbata a varios coches!

Un camión de carga chocó y derribó a varios autos cerca de un semáforo. El único obstáculo que pudo detenerlo fue un vehículo de envergadura similar. Aún no se sabe lo que sucedió, ni cuántos heridos de gravedad dejó el accidente. ¡Fuertes imágenes!

Todo indica que el conductor del pesado transporte se quedó sin frenos. Más de 5 vehículos que estaban parados, resultaron con afectaciones. Algunos sufrieron daños irreversibles. No sólo afectó directamente a las personas, sino que más de uno de los autos tendrá que ir al deshuesadero.