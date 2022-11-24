(VIDEO) Unas cabras fueron captadas sobre las ramas de un árbol.

Esta increíble imagen fue captada en Marruecos. Pocas veces se logra ver un comportamiento así en estos animales. Algunas especies de cabras son conocidas por escalar riscos, pero colgarse en un árbol como si fueran changos ya es cosa distinta. Misterios del mundo animal.

¡Será que había un depredador cerca? Eso nunca lo sabremos, pero por lo que describe esta postal, lo dudamos. Todo el grupo parece estar muy tranquilo. Tal vez sólo querían disfrutar su día con una mejor vista. Tal vez, querían volverse virales en redes, lo cual lograron sin duda. Fuera de especulación, esta es, sin duda de lo mejor que hemos visto en Al Extremo.