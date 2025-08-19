¡El barrio! el lugar preferido de Bárbara de Regil para grabar Rosario Tijeras 4
Bárbara de Regil se ha enfrentado a varios retos en su carrera actoral, pero ninguno como el de Rosario Tijeras. Conoce por qué la actriz decidió regresar a la famosa serie.
Fue hace 9 años que Bárbara de Regil interpretó por primera vez a Rosario Tijeras y este 2025 está de regreso en la serie que ha hecho historia en México. Esta es la evolución que ha tenido su personaje y la importancia que tiene para la actriz interpretar a una figura que hoy figura en la cultura popular.
