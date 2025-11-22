La Bea le exige honestidad a Sergio Mayer Mori en su estrategia: “No juegues conmigo”

La nominación de última de hora de César Doroteo en la ceremonia de la doble traición sigue generando desconfianza hacia Sergio Mayer Mori de parte de sus aliados y en esta ocasión, La Bea decidió enfrentar al salvado de esta semana para aclarar su estrategia.

"No me gusta que jueguen con mi mente": La Bea le pide mayor comunicación a Mayer Mori

La Bea aprovechó un momento libre de Sergio Mayer Mori para acercarse y aclarar las recientes decisiones del granjero salvado de esta semana, pues no han caído muy bien entre sus aliados, especialmente entre ella, Kim Shantal y César Doroteo.

La comediante le confesó que no le ha gustado la forma en la que Sergio toma decisiones sin consultar a posibles afectados, pues es la segunda vez que una de sus resoluciones afecta colateralmente a Teo, pues fue nominado a manos de Eleazar Gómez el pasado viernes.

Si bien Mayer Mori reconoció que ya había entendido el punto señalado previamente por César, y confirmado ahora por La Bea, también le pidió consideración tanto por la serie de difíciles decisiones que ha tenido que tomar en recientes semanas como por su entrega en las pruebas con el fin de no dividir a la alianza.

Además, le hizo ver que la justificación de no compartir detalles de los planes públicamente está basada en la determinación de evitar, en medida de lo posible, que La Granja VIP le cambie la movida y le comentó a La Bea que ellos también pueden acercarse a él con la intención de conocer más aspectos de la situación o proponerle ideas.

También añadió que si bien considera que la situación está en buenos términos con ella y César, afirmó que no piensa acercarse a Kim Shantal con motivo de la actitud que ha tenido hacia él y que su justificación está equivocada.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al tercer eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez, no olvides votar por tu favorito.

