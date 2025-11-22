¿Kim Shantal está lista para ser actriz? ¡La telenovela de La Granja VIP le da una oportunidad!

Kim Shantal sabe que la nueva dinámica de hacer una telenovela original en las instalaciones de La Granja VIP es una oportunidad de oro para mostrar que sí tiene talento para proyectos más grandes... ¡hasta se animó a pedir trabajo de una vez como actriz!

¿Kim Shantal dará el paso de las redes sociales a la actuación?

Kim Shantal aprovechó un momento a solas en la cocina de La Granja VIP para confesarle a las cámaras 24/7 que el hecho de tener un papel en la telenovela campirana la tiene muy contenta porque esa podría ser su oportunidad de brillar: ¡tiene agenda disponible para cualquier proyecto como actriz!

"Al parecer, esta escena va a ser la ganadora, le voy a poner todos los kilos (…) hoy me voy a graduar como actriz", declaró Kim.

Hasta ahora, el trabajo de Shantal está enfocado sobre todo en las redes sociales; sin embargo ella está tan segura de su talento que aseguró que sí podría animarse a trabajar... ¡hasta en una serie!

"Espero que muchos productores estén viendo esto para que se den cuenta de mi potencial y ahora sí que lluevan las propuestas: estoy disponible todo este año que viene, no tengo agenda llena y puedo hacerme una novela, una serie... ahora sí es mi momento de brillar", expresó.

¿Crees que la telenovela original de La Granja VIP sea la oportunidad que no sólo Kim Shantal, sino varios de sus compañeros, esperaban para demostrar que la actuación sí se les da bien? ¡Muy pronto conoceremos cómo les quedó, pero mientras los nervios están al tope!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: