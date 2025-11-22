Vadhir Derbez afirmó que no se habla con Christian Nodal por esta razón

Los Latin Grammy se realizaron el 13 de noviembre por lo que se hicieron presentes varios cantantes entre los que se encontraba Christian Nodal quien ganó el gramófono al mejor álbum de música ranchera, terna en la que compitió con su suegro Pepe Aguilar.

Al llegar a los premios Nodal junto a Ángela Aguilar, tuvieron un pequeño encuentro con Vadhir Derbez el cual rápidamente se viralizó y causó polémica, el hijo de Eugenio Derbez reveló qué fue lo que sucedió en verdad en ese momento.

¿Qué pasó entre Vadhir Derbez y Nodal ?

Fue en una entrevista que Vadhir Derbez aclaró lo que sucedió la noche de los Latin Grammy 2025, cuando se acercó a Nodal y Ángela Aguilar, pues las imágenes fueron claras que el cantante sonorense no fue muy amable con el actor.

Derbez manifestó lo que ocurrió en ese encuentro que fue muy breve. Lo llamativo fue que dijo que Nodal le tiene celos pero no precisamente por su esposa Ángela Aguilar.

“Nodal ya no me habla, literalmente escuchó la canción de Morrito y le pegó. Desde entonces ya ni me sonríe, ni me dice la palabra. Le dio celos, la canción. La escuchó y le pegó muy fuerte y ya no hablamos. No, en serio, pregúntale”, dijo Vadhir Derbez bromeando

A esto agregó que no le presta mucha importancia al comportamiento que tuco Nodal ya que es consciente que su encuentro fue muy coro y solo cruzaron un par de palabras, lo que no permitió que ninguna de las partes se portara de manera incorrecta o grosera.

“Estamos en un evento donde hay mucha gente, están pasando mil cosas. No nos vamos a quedar a tomar el té, fue una interacción muy rápida, muy amena. Yo los respeto y los quiero, los admiro a los dos”, explicó Vadhir.

Vadhir Derbez estuvo presente en los premios de la revista GQ en donde las exnovias de Nodal, Belinda y Cazzu fueron nombradas como “las mujeres del año”.

