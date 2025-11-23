Sergio Mayer Mori y Kim Shantal aparecen ¡en la cama! para sexy escena de La Granja VIP

Las cámaras 24/7 de La Granja VIP captaron una probadita de lo que veremos en la telenovela original creada por las 10 celebridades que permanecen en la competencia... ¡al parecer habrá tiempo para lo sexy ya que Sergio Mayer Mori y Kim Shantal actuaron en una escena de cama que nos dejó a todos con la boca abierta!

¿Cómo fue la escena de Sergio Mayer Mori y Kim Shantal para la telenovela de La Granja VIP?

A lo largo de este sábado, Eleazar Gómez simplemente se lució como un talentoso director al ponerse al frente de algunas escenas de la telenovela "Fuego y pasión", una divertida dinámica que requirió del talento de todos los granjeros: ¡Sergio Mayer Mori y Kim Shantal, por ejemplo, presumieron sus dotes en la actuación con una escena en la cama llena de diálogos sugerentes!

Comandados por Eleazar Gómez, tanto Kim como Sergio demostraron que tienen una excelente química para trabajar juntos cuando aparecieron como una enamorada pareja en plena suite del capataz: acostados en la cama y con poca ropa, las celebridades intercambiaron algunas palabras bajo la atenta mirada del director.

El "elemento sorpresa" estuvo a cargo de Sergio Mayer Mori, quien poco antes de meterse en el personaje le confesó a Kim Shantal su "as bajo la manga" para verse más sexy aún... ¡un "paquete" falso que se hizo con la ayuda de unos calcetines y su imaginación!

A decir de Mayer Mori, el director de escena nunca se dio cuenta de ese detalle, por lo que seguramente sí veremos la aparición estelar del "paquete" en algún momento de la telenovela granjera... ¡esta dinámica promete hacernos reír mucho y fantasear con el amor y la pasión!

Todo apunta a que este domingo 23 de noviembre por fin veremos terminada la telenovela "Fuego y pasión", ¡no te pierdas la Gala a partir de las 08:00 de la noche en bpara más detalles!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!

La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente: