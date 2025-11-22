‘El Patrón’ critica decisiones de Sergio Mayer Mori en La Granja VIP: “No es buen estratega”

La estrategia llevada a cabo por Sergio Mayer Mori al interior de La Granja VIP ha resultado bastante polémica por decir lo menos y no solamente por sus contrincantes, sino también por sus propios aliados y este día algunos de ellos se reunieron para discutir el rumbo que está tomando el plan grupal.

"A mí siempre me manda a duelo": Alberto del Río cuestiona su papel en la estrategia

Durante las labores de atención a los conejos de La Granja VIP, 'El Patrón' Alberto del Río, Kim Shantal, La Bea y César Doroteo se tomaron un momento para cuestionar y criticar la estrategia de Sergio Mayer Mori luego de lo ocurrido en la ceremonia de la doble traición.

Los granjeros compartieron la falta de comunicación hacia ellos por parte del ex Capataz, en especial la primera nominada de esta semana, pues afirmó que son los "comodines" o "pases libres" de Mayer Mori y que los usa cuando le conviene.

El luchador aprovechó el comentario de Shantal para señalar que nunca pensó que él sería el salvado por Sergio el pasado viernes y que todas las ocasiones en las que se ha disputado un duelo han sido por indicación de Mayer Mori.

Kim le expresó a 'El Patrón' que lo considera como un competidor muy fuerte y que, al igual que Alfredo Adame, tiene la garantía de volver del cuadro de nominados y aunque Alberto agradeció el comentario, sí hizo énfasis en que estaría dispuesto a pasar por la situación siempre y cuando se hable previamente y entre todos.

Shantal y el luchador coincidieron en que la nominación de Teo es una "tontería" porque ha demostrado que es popular con el público y que eso solamente provocaría que los más vulnerables sean ella y Kike Mayagoitia, comentario aprovechado por 'El Patrón' para añadir que ese hecho es evidencia de que Mayer Mori no es buen estratega.

¿Cuál es el siguiente evento de La Granja VIP?

Mañana tendrá lugar la gran gala en la que conoceremos al tercer eliminado de La Granja VIP y dará inicio en punto de las 20:00 horas. Los nominados de esta semana son Kim Shantal, Alfredo Adame, Kike Mayagoitia, César Doroteo y Eleazar Gómez, no olvides votar por tu favorito.

Para que no te pierdas ningún detalle de todo lo que pasa en La Granja VIP, sigue nuestras redes sociales y las transmisiones 24/7 del reality show en Disney+.