Kevin Álvarez se cubrió para no dar declaraciones sobre Fátima Bosch y su triunfo en Miss Universo

En el año 2023 se pudo ver muy amorosos a Kevin Álvarez y Fátima Bosch, quien en ese momento era modelo. Pasado un tiempo fue que sin escándalos ni comunicados, dejaron de aparecer juntos y luego fue el futbolista quien confirmó que todo había terminado.

Han pasado dos año de la separación pero Kevin Álvarez vuelve a tomar protagonismo en este tema debido al triunfo de Fátima Boschen en Miss Universo 2025. Dada esta situación es que la prensa quería conocer la opinión del jugador de fútbol.

¿Qué dijo Kevin Álvarez sobre Fátima Bosch?

La noche en que Fátima Bosch se convirtió en la mujer más hermosa del mundo, Kevin Álvarez estuvo en una importante ceremonia pero él en la CDMX y a su salida el futbolista provocó un caos con la prensa.

Kevin intentó cubrirse el rostro con una chamarra negra ante la presencia de la prensa pero no tuvo más remedio que enfrentarlos. Su equipo de trabajo trató de censurar a los reporteros al pedir que no preguntaran al futbolista sobre su exnovia.

“Deja de preguntar eso”, dijo un joven de quien se desconoce su identidad peor se sabe que trabaja con el futbolista. Los reporteros siguieron a Kevin para obtener una declaración al respecto pero el joven mantenía el silencio con respecto a Fátima Bosch.

“Sí obvio, contento por ella”, dijo Kevin Álvarez. Estas fueron las únicas palabras que dijo el jugador mexicano en relación al presente de su ex pareja y Miss Universo, Fátima Bosch.

La ruptura entre ellos se dio sin escándalos ni declaraciones. Ambos optaron por la discreción, una decisión que fue interpretada como un acto de respeto y madurez.

De esta manera la ex pareja de Fátima Bosch prefirió el silencio y dejar que este momento sea solo de ella sin necesidad de tener que hacer declaraciones al respecto.