Recibe juguete que Santa Claus nunca le trajo de niño. (VIDEO)

En estas épocas de fiesta, la magia no deja de sorprender en redes sociales, pues en las plataformas se han compartido tiernos momentos en los que varios adultos se llevaron la sorpresa de su vida al recibir un juguete que jamás pudieron tener cuando eran niños.

Estas historias han hecho estremecer a millones de personas, incluso al grado de que saquen lágrimas a los internautas, quienes no dejan de recordar que no importa la edad de una persona, pues un regalo que en su infancia no pudieron recibir puede llenar a su niño interior.

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La gran sorpresa de Santa Claus

Tal es el caso de esta joven que se hizo pasar por Santa Claus para entregarle a su padre un trenecito que jamás le llegó de niño.

La joven, llamada Adriana, compartió con sus seguidores el tierno gesto que tuvo con su padre y explicó:

Este hombre recibió de Santa Claus el juguete que nunca tuvo de niño. 🥺 pic.twitter.com/CAyxM5neZz — Lo + viral (@VideosVirales69) December 30, 2021

Un día mi papá me dijo que de niño siempre le pidió a Santa Claus un tren, pero nunca se lo trajo

Es por ello, que ella decidió hacer una carta de disculpa firmada por Santa Claus e hizo que el juguete llegara hasta su casa.

"Has sido un excelente niño, estoy muy orgulloso de ti. Perdón por la tardanza, hubiese querido dejarlo antes, gracias por ser paciente, recuerda que todo llega en el momento indicado, nunca me olvidaría de ti. Atentamente: Santa Claus".

La gran sorpresa quedó en video

Además, en el video la hija graba a su padre leyendo la carta que acompaña el regalo, al tiempo en el que el hombre comienza a romper la envoltura para llevarse una grata sorpresa. "Ay, no inventes", se le escucha decir en cuanto descubre que la caja contiene un tren de juguete.

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"De niño siempre quise uno", agrega con gran emoción mientras presume su regalo; mientras que Adriana le recuerda que se lo trajo nada más y nada menos que Santa Claus.

