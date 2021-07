Nutriólogo se disculpa con Bárbara de Regil por polémica de la proteína.

Luego de toda la controversia entre Bárbara de Regil y Aries Terrón por su proteína, el Nutriólogo se disculpa con la actriz.

Luego de todos los dimes y diretes entre Aries Terrón y Bárbara de Regil, ¡el Nutriólogo se diculpa por la ofensa, pero por la proteína de la actriz, mantiene lo dicho!

Aries Terrón le pide una disculpa a Bárbara de Regil.

Luego de que Aries Terrón hiciera viral su opinión sobre la marca de proteína de Bárbara de Regil, la actriz dijo que a partir de ahí, había recibido arias críticas y amenazas, por lo que el Nutriólogo le pidió una disculpa.

“Bárbara, antes que nada, te quiero pedir una disculpa por haberte ofendido, sin excusas ni pretextos... A lo largo de estos años he aprendido muchísimas cosas. Intento ser la mejor versión de mí mismo en todos los sentidos y eso involucra la forma de cómo me dirijo hacia otras personas cuando hago un video de esas características en mi canal... Si analicé tu proteína, así como otros suplementos, no fue con el objetivo de difamar, sino con el objetivo de informar al consumidor para que tenga la capacidad de hacer las decisiones conscientes”, dijo Aries Terrón.

Además, dejó claro que realmente su objetivo como Nutriólogo es “propiciar un mercado de productos serios dentro de una industria que tiende a ser informal, donde desafortunadamente y frecuentemente existen malas prácticas y no existe un control estricto”.

Le envió un mensaje claro a Bárbara: “La autoridad no exige análisis de laboratorio al momento de sacar un suplemento a la venta y tú mejor que nadie lo sabes. Afuera existe un mar de suplementos que declaran un etiquetado imposible de cumplir por una evidente incongruencia entre su listado de ingredientes y su información nutrimental, entonces la gente es víctima de estos fraudes”.

Por último, Aries opinó que los influencers que dan consejos o recomiendan productos para la salud, deberían contar con formación académica profesional.

