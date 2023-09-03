¿Cansado del olor a pipí de tu perro? Descubre el truco con bicarbonato de sodio

Cuando se trata de nuestras adoradas mascotas de cuatro patas, no hay duda de que su compañía y amor incondicional, valen la pena cualquier esfuerzo. Sin embargo, hay momentos en los que estos peludos amigos pueden poner a prueba nuestra paciencia, especialmente cuando deciden hacer sus necesidades en lugares inapropiados dentro de nuestro hogar.

En este sentido, limpiar el olor a pipí de perro puede ser una tarea desafiante, pero hay un secreto que ha estado escondido en nuestras cocinas todo este tiempo: el bicarbonato de sodio.

Lo sorprendente de esta solución es que no solo es más efectiva que el cloro, para eliminar este mal olor, sino que también es más amigable con el medio ambiente y no tendrás que gastar mucho dinero. Así que, toma nota y sigue leyendo.

El poder oculto del bicarbonato

El bicarbonato de sodio es un ingrediente versátil que se encuentra en la mayoría de las cocinas y es conocido por sus propiedades desodorantes y de limpieza. Pero, ¿cómo funciona?

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¿Cómo usar el bicarbonato de sodio para eliminar el olor a pipí de perro?

Aquí tienes una receta sencilla, para aprovechar al máximo los beneficios del bicarbonato de sodio en la eliminación del olor a pipí de los perros:

Ingredientes:

Un litro de agua caliente.

3 limones.

100 ml de agua oxigenada.

Bicarbonato de sodio.

Una cubeta.

Un trapeador.

Preparación:

En una cubeta, vierte el agua caliente. Exprime el jugo de tres o más limones dentro de la cubeta. Agrega los 100 ml de agua oxigenada. Añade una cantidad generosa de bicarbonato de sodio. Mezcla todos los ingredientes a la perfección.

Ahora estás listo para eliminar el olor a pipí de tu perro de manera efectiva y ecológica. Moja bien el trapeador en la mezcla que preparaste y comienza a limpiar cada una de las zonas en las que tu mascota ha dejado su huella indeseada.

Asegúrate de frotar suavemente para que el bicarbonato de sodio pueda hacer su trabajo de neutralización de los olores. Finalmente, enjuaga bien las áreas tratadas con agua limpia y deja secar.

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Beneficios Adicionales

Cabe destacar que la mezcla de bicarbonato de sodio con agua oxigenada, no solo desinfecta las zonas que limpias, sino que también ayuda a eliminar manchas persistentes causadas por la orina. Además, es respetuosa con la mayoría de las superficies, evitando daños innecesarios.