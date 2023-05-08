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FOTOS | Piqué y Ozuna se ven las caras tras supuesto enfrentamiento por Shakira.

El cantante intentó no mencionar “Monotonía” frente a Piqué, pero un amigo del exfutbolista, ¡sí lo hizo!

Por: Maribel Velázquez

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