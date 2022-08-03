Diana Bracho dejó entrever que sufrió acoso en algún momento de su carrera.

Vaya sorpresa que la prensa se llevó cuando la primera actriz, Diana Bracho fue cuestionada por el acoso sexual que varias actrices han denunciado recientemente. Y, es que dejó entrever que le tocó vivir algo similar.

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Yo creo que, en este país, desgraciadamente, y en muchos países del mundo, el 90 por ciento de las mujeres han sido acosadas de alguna manera, desde un acoso, un tocamiento, hasta una violación

Hay muchos tonos de lo que es un abuso, yo en lo personal, no acusaría a una persona, pero es una decisión muy personal, yo respeto mucho a las mujeres que lo hacen. Tú qué crees. Pues aquí estoy

Diana Bracho va a estar en el homenaje a Silvia Pinal.

En otros temas, la actriz reveló que fungirá como presentadora en el homenaje de Silvia Pinal.

Yo creo que es una mujer con una vitalidad tan impresionante, que va a estar muy bien ese día y Diego del Río, director de esta obra que, también es el que va a dirigir escena, me invitó para que yo sea la presentadora del homenaje

Entonces, me siento muy honrada, muy feliz; adoro a Silvia, he hecho cosas con ella, siempre muy linda con mucho cariño

Y, sobre si le gustaría morir sobre el escenario, tal como muchos actores desean, esto respondió:

Fíjate que es la ilusión de muchos actores, pero yo prefiero morirme en mi cama, con mi familia

Y, al propósito del tema, compartió una curiosa anécdota sobre cómo conoció a su expareja y fue nada menos que en un velorio.

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Sí, Juan Manuel, gran pintor, sí lo conocí justamente en una misa de difuntos, nos enamoramos a primera vista

Diana Bracho, fue la madrina del estreno de la obra Los Humanos en Shakespeare.

