¿Alfredo Adame actuará legalmente tras broma afuera de su casa?

Alfredo Adame reaccionó a la broma que hizo Rey Grupero en su casa.

Alfredo Adame reaccionó furioso luego de que una lona fue colgada a las afueras de su casa haciendo eco de los memes sobre sus conocimientos de karate. Atribuye el hecho a un joven tiktoker de Monterrey llamado Fofo Márquez, quien según dice, es cercano a Rey Grupero, uno de sus detractores.

La manta fue descubierta por su asistente Fernando y así reaccionó Alfredo Adame a la broma ante las cámaras de Ventaneando.

“Veo la puerta abierta y una manta... decía ‘clases de karate, DJ, patadas bicicleteras y no sé qué otras cosas. Puras estupideces. No tiene nada que hacer; es un muerto de hambre”, declaró a este programa.

El presentador también mandó un contundente mensaje a Fofo Márquez, asegurando que está manipulado por Rey Grupero.

“Es un chavito de Monterrey que se llama Fofo Márquez, a quien ya se lo anda padroteando el Rey Grupero y metiéndolo en sus rollos. Yo solo le quiero decir el riesgo que corrió por hacerle caso a ese idiota: en esta casa hay armas. Ese chavito no sabe en la que pudo haberse metido”, contó.

¿Alfredo Adame procederá legalmente?

Por si fuera poco, Alfredo Adame no quiere iniciar un proceso legal en contra de Rey Grupero y del creador de contenido, Fofo Márquez: “No voy a proceder legalmente tampoco porque no tiene caso... y mira que los abogados no me cuestan”, dijo a Ventaneando.

Y sobre Cynthia Klitbo, quien ha vuelto a hacer mancuerna junto con Rey Grupero, Adame dijo.

“Es una persona con severos problemas de personalidad, de alcohol y de drogas... tampoco es la primera actriz que ella dice. Si Juan Vidal la botó fue por algo... imagínate su personalidad psicótica... hasta la hija la quería demandar. Si se va al infierno ni me viene ni me va”, contó.

