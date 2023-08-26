Survivor México: ¿Quién es el ganador de la gran final este viernes 25 de agosto?

El momento más esperado por los millones de fans ha llegado, la noche de este viernes 25 de agosto, por fin conocimos al gran ganador de Survivor México 2023, y aunque la competencia estuvo muy cerrada, sólo uno fue quien se llevó los dos millones de pesos y ese fue Pablo Martí.

El triunfo de Martí significó que Aranza Carreiro se llevó el segundo lugar, mientras que Sergio Torres fue quien quedó en tercer lugar de la feroz competencia que hoy llegó a su fin.

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¿Quién ganó la final de Survivor 2023?

Los retos fueron cada día más fuertes, pero eso no fue un impedimento para que Pablo se llevara el bicampeonato; mientras que Duggan fue eliminado y el segundo y tercer lugar fueron para, Aranza y Sergio respectivamente. Sin duda, las alianzas han terminado y las estrategias individuales funcionaron sólo para algunos.

¿Quiénes eran los participantes de la final de hoy?

Durante la última semana, fuimos testigos de grandes enfrentamientos que le costaron su lugar en Survivor México a muchos, entre ellos T-Rex, Nahomi y Saadi, quienes lo dejaron todo, pero las cosas no salieron de la mejor forma.

Por eso, el último día de competencia estuvo reservado para Pablo, quien ya tiene la experiencia y gusto de ganar Survivor México, pero ahora está acompañado de Sergio, Aranza y Duggan.

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¿Quién es el ganador de Survivor 2023?

El gran ganador de Survivor México, fue elegido por medio del voto de la gente, quienes los han seguido por semanas, viendo el crecimiento y desempeño de cada uno de ellos en las playas más demandantes de la televisión mexicana.

Los votos del público, le dieron el tercer lugar a Sergio, mientras que el segundo puesto se lo quedó Aranza. Por lo que, el gran ganador de Survivor México es Pablo, quien se quedó con el collar de los dos millones de pesos.

