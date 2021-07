Pablo Montero revela por qué se puso como 'león' con su exesposa.

El cantante de Regional Mexicano explicó por qué se mostró iracundo con Carolina Van Wielink y ante la presencia de una de sus hijas.

Pablo Montero de nuevo está metido en un escándalo luego de que se revelara un video en el que se ve una acalorada discusión entre él y su exesposa Carolina Van Wielink, mientras una de las menores se ve confundida y afectada evidenciaron las restricciones que tiene para ver a sus hijas.

Cabe destacar que el cantante y Van Wielink están divorciados desde el 2018 después de siete años de matrimonio y actualmente Montero mantiene la demanda en contra de su exesposa por la patria potestad de sus dos hijas y la disminución de la pensión que actualmente les da.

En tiempos de coronavirus, Pablo Montero se da el tiempo de aclarar los “problemas” que tiene con su exmujer.

Tras la difusión del video, Pablo Montero recibió múltiples críticas por lo que decidió romper el silencio y defenderse de los señalamientos en su contra.

El famoso mexicano aseguró que la madre de las pequeñas miente: “Se está contradiciendo, porque ella dijo públicamente que yo tengo una orden de restricción con mis hijas, entonces por qué está diciendo en el video que el próximo fin de semana que me toca, igual volvió a violar la ley desapareciéndose”.

Pablo Montero también aseveró que las declaraciones de su exesposa están fuera de la realidad, pues de acuerdo con su abogado sólo refleja el nulo conocimiento jurídico y un poco asesoramiento que tiene su expareja.

De acuerdo con el cantante sólo existe una medida precautoria, donde el Ministerio Público pide al cantante no hacer actos de molestia, sin embargo, no se considera una orden de restricción.

En otro video, Pablo Montero se recarga en una de las sillas del comedor de la casa de su exesposa, por lo que Carolina le pedía que se fuera y él insistía en que se iría sí se llevaba el mueble con él “¿Me puedo llevar mi comedor?”.

De acuerdo con Van Wielink él quería llevarse la mesa por celos, debido a que ahí come “Luis”, su nueva pareja.

Sobre el tema de la nueva pareja de Carolina, el también empresario se mostró visiblemente molesto: “Por mí que se vayan a un hotel, que se vayan a otro lado o donde viva él, no sé… pero ahí no, es la casa de mis hijas, por eso está el video ese donde me puse como león”.

