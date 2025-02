Padre de Lindsay Lohan es arrestado por violencia doméstica; esto se sabe

Lindsay Lohan , quien es una reconocida actriz y cantante estadounidense, se ha vuelto tendencia en las redes sociales; sin embargo, en esta ocasión nada tiene que ver con un tema directo. Resulta que, en las últimas horas, se confirmó que su padre, Michael Lohan, está enfrentando importantes problemas legales tras ser arrestado por las autoridades nacionales.

Se sabe que Michael Lohan ha sido denunciado por violencia doméstica, esto derivado de un acto de agresión en contra de un miembro de su familia. Así se puede reflejar en una serie de documentos judiciales que fueron entregados a TMZ, mismos en donde avalan “cargos graves de violencia continua contra la familia”. Esto es lo que se sabe hasta ahora.

Michael Lohan, padre de Lindsay Lohan, presenta cargos por violencia doméstica

La detención de Michael Lohan habría ocurrido el fin de semana pasado en Texas, más precisamente el domingo. Se sabe que los actos de violencia habrían sido contra su expareja Kate Major, esto después de que la antes citada acudiera a una revisión médica luego de que su exesposo la empujara contra una silla, lo cual le causó malestares, dolores y algunos hematomas en su cuerpo.

Las declaraciones de la víctima fueron suficientes para que las autoridades confrontaran al padre de Lindsay Lohan y, posteriormente, lo arrestaran, en un acto que no tuvo incidentes mayúsculos. Al momento, se sabe que Michael fue puesto en libertad luego de pagar una fianza de 30 mil dólares; sin embargo, fue citado para dar su testimonio el próximo lunes.

¿Qué dijo el padre de Lindsay Lohan al respecto?

Si bien la actriz norteamericana no se ha pronunciado hasta ahora, el propio Michael mencionó en TMZ que las palabras de su exesposa no solo son mentira, sino que afirmó que ha sido él quien ha sufrido de violencia de su parte: “Ya me callé lo suficiente sobre el abuso físico, emocional y verbal de Kate. Ella me ha tendido una trampa (...) Tengo un video, tengo más videos de su abuso”.