La historia de Pancho Villa llega a la pantalla en una nueva serie.

Uno de los recintos más bellos de centro histórico de la Ciudad de Guadalajara, el edificio Antonio Arroniz, dejó de ser un par de días la sede de la Secretaría de Cultura de Jalisco, para ambientarse a tiempos revolucionarios y convertirse en una de las principales locaciones de la filmación de Centauro del norte, una bioserie que estará basada en la vida y obra de Pancho Villa.

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En medio del total hermetismo y evitando a toda costa que los trabajadores de la Secretaría de Cultura grabarán algún detalle con sus celulares, la productora que realiza este proyecto, no contaba con la astucia de Ventaneando, que fue el único medio que captó el momento en que se rodaron algunas imágenes en el pasillo del interior del edificio y, que aparecerán en este importante proyecto que se podrá ver hasta el 2022.

El día sábado la bioserie continuó grabaciones afueras del edificio, donde se logró captar el momento en que la producción, emitía el famoso grito de acción, para filmar varias escenas acciones, donde aparecen soldados montando a caballo y otros a pie, presuntamente, pertenecientes a los huestes de Pancho Villa. Así, como un carruaje en la entrada principal y muchísimo humo para tratar de embonar la escena que se desarrolla en la madrugada de aquella época.

Toda historia tiene un protagonista y ese es Doroteo Arango, mejor conocido como Pancho Villa, y el actor que le dará vida a uno de los personajes más importantes y polémicos de la Revolución Mexicana.

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Ventaneando les puede confirmar que el elegido es el actor Jorge A Jiménez, originario de Coahuila y que, sin confirmar la noticia, desde mayo ya mostraba en su cuenta de Instagram, que leía y compraba todo lo que pudiera para empaparse del personaje que podría convertirse en el más importante de su carrera.

