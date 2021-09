¿Nath Campos sabía que Rix quedaría en libertad tras declararse culpable?

El youtuber “Rix” puede salir libre pese a declararse culpable de violación.

Este miércoles se dio a conocer que Ricardo Arturo González Méndez, mejor conocido como Rix, se había declarado culpable del cargo de violación equiparada agravada en grado de tentativa, en contra de Nath Campos, gracias a un recurso abreviado, al cual tenía derecho como lo marca el nuevo sistema de justicia penal, con lo cual logró reducir su pena a tres años y dos meses de prisión.

Y aunque todo el mundo creía que de inmediato empezaría a purgar su condena, anoche trascendió que el youtuber había logrado obtener su libertad tras el pago de una fianza de 30 mil pesos, más una serie de medidas que le fueron dictadas por el juez, entre estás, no acercarse a su víctima, su casa o su lugar de trabajo.

Además de pagar la reparación del daño, lo cual ya fue hecho, también quedará fichado de aquí en adelante como agresor sexual.

Pero, ¿sabía Nath Campos que Rix podía quedar en libertad a pesar de haber sido condenado? Todo indica que sí, pues así hablaba ayer su abogada, Mónica Peña, sobre el posible futuro del agresor.

“Él se acogió al procedimiento abreviado, en razón de tener ciertos beneficios en torno a la pena, que es una reducción de la mitad de la pena para el delito que se tenía prevista”, subrayó en conferencia de prensa.

“Natalia no quería ninguna venganza, simplemente quería que se hiciera justicia y esto es lo que dicta la sentencia. Las leyes en México determinan mínimos y máximos, y procedimientos que hacen que las personas puedan adherirse a terminar un procedimiento sin llevar un juicio”, continuó.

La experta en leyes aseguró que Rix adquirió antecedentes penales.

“Con eso se redujo su pena y nosotros no nos podemos oponer a ese procedimiento, porque él hizo la reparación del daño, misma que ya les explicamos cómo se realizó. Al ser declarado culpable va a tener antecedentes penales”, expresó.

Respecto a la reparación del daño, fueron claras al especificar que solamente existió un acuerdo monetario.

“Bueno, en ese aspecto de la reparación del daño, fue solo económico, es una cantidad de dinero que se repartió entre cuatro asociaciones, por seguridad no se puede decir el monto”, expresó la jurista Mónica Peña

Te puede interesar: Elisa Vicedo desistirá de su denuncia contra Eduardo Carabajal por violación.

Nath Campos donó el dinero de la reparación del daño por parte Rix

Nath compartió cuáles fueron las asociaciones a las que ella decidió donar el dinero que Rix pagó como reparación del daño.

Las asociaciones son Red Nacional de Refugio, Fundación Origen, Mesa de Mujeres Juárez y Pozo de Vida

El que Rix haya admitido el delito cometido en agravio de Nath, deja a ella con una satisfacción mayor que cualquier condena que él pudiera purgar en la cárcel.

“De verdad siento como que se me está quitando algo que había tenido muchos años encima de mí. Ha sido de los años más difíciles que he vivido, pero me siento distinta y siento que sé cuál es el mensaje que quiero dar y quiero compartir”, concluyó Nath Campos acompañada de Alessandra Rojo y Mónica Peña.

También te puede interesar: Alicia Villarreal habla sobre la denuncia de su hija Melenie por abuso sexual.