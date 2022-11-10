Paquita la del Barrio tendrá de invitados sorpresa al Grupo Garibaldi.

El próximo domingo, Paquita la del Barrio se presentará en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, al lado de la internacional Sonora Santanera, y uno de los invitados sorpresa será el grupo Garibaldi.... o de lo que éste queda.

Justamente, en conferencia de prensa previa, Sergio Mayer confesó a Paquita su enorme admiración y la intención que tiene de grabar un tema suyo, aunque jamás imaginó que la intérprete de Rata de dos patas, respondería de esta manera.

"Siempre y cuando se lleve en los tiempos míos... porque ya estuve escuchando algo y no me gustó. Ya saben cómo soy yo", dijo la cantante mexicana ante la petición de Mayer.

Y es que, Sergio no descarta buscar al mánager de Paquita para ponerse de acuerdo y así grabar una de sus canciones: "Yo llevo casi tres o cuatro meses buscando a su representante, porque junto con Garibaldi, queremos hacer un tema en honor a Paquita o hacer uno de sus éxitos en nuestro próximo disco".

Luego de la contundente respuesta de Paquita, Sergio Mayer aterrizó y contestó con esta frase: "Quiero que usted esté evidentemente contenta con lo que presentemos".

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Paquita la del Barrio habla sobre la nueva generación de músicos

Y aunque agradece la admiración de las nuevas generaciones de cantantes como Becky G, Karol G y Bad Bunny, Paquita la del Barrio deja claro que quien quiera colaborar con ella, tiene que hacerlo a su manera: "Ellos podrán tener su estilo y eso es respetable, pero yo tengo el mío. Si ellos se agarran de mí, pues que se agarren bien".

En otros temas, Paquita adelantó que el próximo año quiere grabar un disco; sin embargo, tiene un problema con la disquera que le impide hacerlo.

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