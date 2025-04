Paquita la del Barrio manda mensaje desde el más allá; así reaccionaron sus fans

Han pasado casi dos meses desde que Paquita la del Barrio , una de las cantantes más importantes del espectáculo y entretenimiento en México, perdió la vida. La mujer en turno fue una gran inspiración para propios y extraños, por lo que resultó un tanto curioso que reapareciera a través de un sentido mensaje “desde el más allá”. ¿Qué fue lo que dijo?

Fue el pasado 17 de febrero cuando Paquita la del Barrio dejó este mundo luego de que sus familiares aseguraran que la cantante simplemente ya no se despertó después de una larga noche de sueño, señalando, así, que su partida fue tranquila y sin dolor. En dicha semana el espectáculo también se consternó ante la partida de nuestro querido Daniel Bisogno, quien perdió la vida tan solo tres días después.

¿Qué mensaje dejó Paquita la del Barrio a sus seguidores?

Aprovechando el impacto que aún tienen sus redes sociales, encargados del social media de Paquita la del Barrio compartieron un video en su cuenta de Instagram, mismo en donde se observa un fondo de color negro para, posteriormente, vislumbrarse un par de mariposas volando. Segundos después se escucha la voz de la cantante, en una grabación que, presuntamente, habría dejado antes de su muerte.

“Amigos, soy Paquita la del Barrio. Me da mucho gusto saludarles. Ya vieron, me escapé, no sé si del cielo o del infierno, realmente no les puedo decir. Pero Dios me ha dado permiso, por lo que le agradezco mucho a toda esa gente que ha estado al pendiente de mi. Muchas gracias, no tengo con qué pagarles, aquí estamos y no quiero que dejen de creer en mí, quiero a mi gente de siempre y a mi gente que pide mis canciones. Los quiero mucho”, señala el video.

¿Cuáles fueron los más grandes éxitos de su carrera?

Este mensaje llegó el 2 de abril, día en el que Paquita la del Barrio estaría cumpliendo 78 años de edad. En este punto, vale decir que la nacida en Veracruz dejó consigo una serie de grandes éxitos que aún se escuchan en diversos estados del país, entre los que destacan “Rata De Dos Patas”, “Tres Veces Te Engañé” e “Invítame A Pecar”.