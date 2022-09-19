Paquita la del Barrio descarta entrar a la política.

Luego de varios rumores sobre los planes que podría tener Paquita la del Barrio dentro de la política, la cantante respondió de forma contundente y lo descartó por completo.

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No, no, para eso se necesita un estudio yo creo y yo no he estudiado para eso; así que mejor me quedo donde estoy y estoy a gusto. Y qué les castigo, no es al revés. No y ustedes con los engaños, verdad. Más te vale ni tú te la crees

Paquita la del Barrio aseguró que todavía no piensa en el retiro.

Sobre las especulaciones que se han difundido, sobre que sería la última ocasión que Paquita la del Barrio se iba a presentar por última ocasión en el auditorio, ella asegura que va a seguir trabajando, incluso habló de sus próximos compromisos.

Había un rumor que, por última vez, iba a trabajar en el auditorio, pero no es cierto, voy a trabajar ahí hasta que Dios diga, ya saben. Pues, Dios dirá, pero aquí estamos, mañana me voy a Estados Unidos, trabajo allá y regreso unos dos días más o menos y así andamos, vuelta y vuelta

Sobre su estado de salud, Paquita la del Barrio habló de las complicaciones que ha tenido en las últimas semanas.

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