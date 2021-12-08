Paquita la del Barrio habla tras estar alejada de los escenarios.

Paquita la del Barrio trató de evadir a toda la prensa. ¿Qué pasó?

A bordo de una silla de ruedas y auxiliada por personal del aeropuerto, Paquita la del Barrio intentó salir a toda velocidad del lugar con intención de evadir a la prensa, aunque al vuelo contestó algunas preguntas y ya junto a su vehículo, no le quedó más que detenerse.

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Dijo no saber nada del libro en el que se asegura que Gerardo Fernández, hijo de Vicente Fernández, tiene amistad con un capo de la mafia.

Yo no sé nada, en chismes no me metan, no sé nada. No me pregunten esas cosas a mí

Reveló su estado de salud

Lo que sí sorprendió es saber que estuvo enferma recientemente y que no quiso que la prensa se enterara.

Yo solamente sé mis cuentas, ¿Por qué no dije que me enfermé?, por lo mismo, no quería que nadie se preocupará. Pero ya, bendito sea Dios. Se me terminó el oxígeno de mis pulmones, acuérdense que estuve 8 días en terapia intensiva

Su regreso a los escenarios tras dos años ausente

Y admitió que después de casi dos años de pandemia estuvo temerosa de reaparecer en un escenario.

Bien, yo iba con mucho miedo porque estuve enferma, tenía como casi dos años de que no trabajaba, iba temerosa de que no fuera ya ser lo mismo, como a mí me gusta, quedar bien con la gente y con el público, no me queda más que agradecerles, una prueba de cariño que me han dado y no hay palabras

También fue cuestionada sobre la reunión que sostuvo el domingo con Doña Rosa Saavedra, madre de la desaparecida Jenni Rivera.

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