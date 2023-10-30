¡Participa y podrás conocer a Lukini en persona!

Tú puedes ser uno de los afortunados que podrán conocer a Alejandro Lukini en persona. Si eres un verdadero fan de La Isla, seguiste toda la temporada y te gustaría conocer a nuestro conductor, participa por esta oportunidad única.



TÉRMINOS Y CONDICIONES:

Podrán participar todos aquellos mexicanos personas físicas, hombres y mujeres mayores de edad (18 años) residentes de la República Mexicana que hayan leído y aceptado los presentes Términos y Condiciones, así como el aviso de privacidad, de esta dinámica.

1. MECÁNICA DE LA DINÁMICA:

a) A partir del lunes 30 de octubre de 2023 a las 10:00 a.m. hasta el domingo 5 de noviembre de 2023 hasta las 11:00 p.m., los interesados podrán participar entrando a la cuenta oficial de La Isla en TikTok y dar clic donde dice "PARTICIPA AQUÍ PARA CONOCER A LUKINI".

b) Ahí encontrarán el formulario donde deberán contestar 10 preguntas de opción múltiple, así como un campo de texto abierto donde deben describir por qué quieren y merecen conocer a Lukini.

2. SELECCIÓN DEL GANADOR:

a) Serán seleccionados como ganadores de un pase doble para conocer a Alejandro Lukini, cinco personas que hayan contestado acertadamente la trivia y que tengan la respuesta abierta más original y creativa.

b) Los ganadores serán elegidos por Lukini y un comité de la producción de La Isla, ellos determinarán cuáles son las mejores respuestas.

b) Los ganadores serán publicados el jueves 9 de noviembre de 2023 en las cuentas de redes sociales de La Isla.

c) La convivencia se hará durante los 15 días hábiles posteriores a la dinámica.

3. INCENTIVO

Cada ganador podrá asistir, en compañía de un invitado, a una convivencia con Alejandro Lukini en las instalaciones de TV Azteca Ajusco.

4. OTRAS CONDICIONES

I. El (la) ganador(a) no puede cambiar, modificar, sustituir o ampliar cualquier elemento del incentivo (en su totalidad o en parte).

II. El (la) ganador(a) deberá enviar y/o entregar a TV Azteca S.A.B. de C.V. (TV Azteca), cuando así se le indique, copia vigente de identificación oficial personal y domiciliaria de él/ella y su acompañante, y/o cualquier documento que TV Azteca considere necesario.

III. No podrá ser ganador un participante que ya haya ganado en alguna otra dinámica emitida por TV Azteca en un marco de 6 meses previos a la dinámica en proceso.

IV. Esta dinámica es válida en la República Mexicana.

V. Cada participante elegido como ganador, en caso de ser factible, será contactado para informarle del proceso de asistencia a la convivencia.

VI. TV Azteca se reserva el derecho de no entregar el incentivo en el caso de comprobar la existencia de conductas fraudulentas por parte de los afortunados que resulten seleccionados, sin que sea necesario acreditar ante autoridad alguna evidencia de dicha conducta fraudulenta del supuesto afortunado seleccionado(a).

VII. TV Azteca NO se hace responsable de ningún tipo de gasto adicional a los incluidos en el incentivo, en que incurran los participantes durante la dinámica.

VIII. Los datos que en su caso proporcionen los participantes a TV Azteca serán tratados con base en lo establecido en el aviso de privacidad ubicado en https://www.tvazteca.com/politicas.html

IX. TV Azteca se reserva el derecho de anular cualquier participación en caso de detectar cualquier anomalía, a su total discreción. TV Azteca no asume responsabilidad alguna en caso de fallas en los equipos, técnicas, de comunicación o cualquier otra que pudieran ocasionar pérdidas de información o afectar la participación del usuario.

X. TV Azteca se reserva el derecho a modificar las bases y mecánica sin previo aviso, cualquier modificación será publicada en este sitio.

XI. No podrán participar empleados ni exempleados de TV Azteca ni empresas o subsidiarias de Grupo Salinas, ni sus familiares en línea directa o segundo grado.

XII. Al participar, el participante acepta y reconoce que la información que proporcione, así como todo el material fotográfico y/o video que se obtenga durante el disfrute del incentivo y que incluya su imagen, podrá ser utilizado por TV AZTECA y/o cualquier tercero que ésta designe, independientemente del uso total o parcial que se le destine.

XIII. TV Azteca no será responsable en caso de cualquier daño o pérdida causada por el disfrute del incentivo.

5. RENUNCIA DEL INCENTIVO

Las siguientes situaciones son motivo para considerar la renuncia del incentivo por parte del ganador:

i. Si el ganador decide por voluntad propia renunciar al incentivo, por cualquier motivo.

ii. Si TV Azteca no puede contactarlo para entregar el incentivo en el plazo antes señalado.

iii. Si el ganador no envía la documentación solicitada en tiempo y forma.

En cualquiera de las situaciones anteriores, TV Azteca S.A.B. de C.V. podrá otorgar el incentivo al siguiente ganador legítimo en la lista de probables ganadores, el (los) cual (es) sería(n) seleccionado(s) de manera precautoria en el momento de la selección de los primeros ganadores.

