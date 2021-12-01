Organizan emotiva misa a un mes del fallecimiento de Octavio Ocaña.

Este lunes se cumplió el primer mes del fallecimiento del actor Octavio Ocaña y solo nuestras cámaras de Ventaneando estuvieron presentes en la misa que se ofreció por su eterno descanso y en la que su madre, Ana Lucía Ocaña, y su hermana Bertha Pérez Ocaña, lo recordaron.

Suena un mes, pero han sido días los que han pasado. Para nosotros han sido días de mucho sufrimiento, dolor y duelo; sin embargo hemos tratado de enfrentarlo buscando el refugio en Dios, pidiéndole mucha sanación para la familia y para nuestras almas

Sin embargo, la familia Ocaña no quita el dedo del renglón para que se esclarezca la muerte del actor. Ahora respaldados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y apoyados por un equipo de peritos que ellos mismos contrataron.

Nuestro perito ahorita se encuentra trabajando en el dictamen, una vez que ya tengamos ese dictamen, pues viene la parte de saber cómo sucedieron los hechos, que fue lo que realmente pasó y obviamente es algo que daremos a conocer a todos los medios

Estamos en busca de que se haga justicia, que los policías paguen como tienen que pagar, toda la gente que hizo daño y le arrebató la vida a mi hermano, que paguen porque tiene que pagar

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Bertha aseguró que su hermano Octavio Ocaña no se disparó accidentalmente

Bertha, hermana de Tavo, llegará hasta las últimas consecuencias para hacer justicia en la muerte de su familiar.

La camioneta tenía muchísimos impactos de bala en la parte de atrás, incluso es algo que yo vi y que a mí me consta. Es algo muy fuerte porque ves que era su vehículo. Él no se disparó, esa es una realidad, es algo que vamos a demostrar con hechos y no con palabras

Bertha también aprovechó nuestras cámaras para desmentir que el actor haya dejado una herencia millonaria al hijo de su pareja Nerea Godínez, así como que ella tenga una nueva pareja.

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