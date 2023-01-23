Paul García, hijo de Polo Polo, revela los detalles de la muerte del comediante.

Todos los detalles del fallecimiento del comediante Polo Polo.

Este lunes se confirmó la triste muerte de Polo Polo, por lo que su hijo Paul García reveló en exclusiva para Ventaneando los últimos momentos de vida del famoso comediante.

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Fue muerte natural, finalmente falleció a las 5:15 de la mañana, dejó de respirar. La verdad, te puedo decir que siempre arropado por la familia, todo el tiempo mi hermana estuvo al pendiente de él, cumplieron lo que él siempre quiso, él siempre quiso, vaya, nunca quiso entrar a una institución y quería que siempre lo cuidáramos nosotros y hermana, la verdad hizo un gran trabajo

El joven reveló que Polo Polo estaba enfermo de demencia vascular, enfermedad que lo acompañó hasta sus últimos días.

Demencia vascular, nada más que en pequeños episodios de derrame, o sea puede avanzar muy rápido o muy lento. Para un ser querido, siempre va a ser rápido, uno quisiera que fuera más tiempo y este, siempre va a ser rápido

El hijo del icónico comediante reveló algunos detalles de la personalidad de Polo Polo.

Contrario a lo que muchos podrían pensar, Polo Polo era una persona bastante seria y que no solía decir muchas groserías en su vida diaria.

Era una persona seria, no sería, era una persona agradable, pero no decía muchas groserías, era algo que usaba para su show y yo creo que no todo el mundo está trabajando 24 horas. Mi papá era una persona seria, le gustaba leer, la música

El joven recordó un poco de la vida de su padre, pues fueron las condiciones de su infancia las que lo llevaron a ser un gran comediante.

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