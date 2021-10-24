Paulina Dávila dedica emotiva felicitación a Juan Pablo Medina.

El pasado viernes, el actor Juan Pablo Medina celebró su cumpleaños número 44; como era de esperarse recibió cientos de felicitaciones de sus amigos, compañeros y personas que lo quieren.

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Por medio de su cuenta oficial de Instagram, el actor compartió cada una de las felicitaciones y mensajes que le hicieron llegar en ese día tan especial. Una de las más esperadas era la de su novia, la actriz Paulina Dávila, quien le dedicó una emotivo mensaje.

Hoy se celebra la vida de este ser maravilloso de luz y paz, el que más me hace reír y me enseña todos los días. Te amo Juammmmm, vales mil, nunca cambies. Viva la vida y este renacer Juan Pablo Medina

Recordemos que los actores mantienen una relación sentimental desde hace varios meses; incluso no compartían nada en sus redes sociales hasta esta pandemia que los llevó a hacer público su amor.

El gran apoyo para Juan Pablo Medina

Paulina ha sido un gran apoyo para Juan Pablo, quien el pasado mes de agosto perdió la pierna derecha tras sufrir una trombosis venosa.

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