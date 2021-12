FOTOS | ¡Paulina Rubio trató mal a la prensa en el aeropuerto!

La “chica dorada” fue captada por la prensa en el aeropuerto, ¡y su comportamiento dio de qué hablar! Te contamos lo que pasó.

Paulina Rubio , nunca ha tenido una buena relación con la prensa, pues su actitud no ha sido la mejor. En varias ocasiones ha sido señalada por los malos tratos que le da a los reporteros y a los medios en general, ¡y al parecer luego de tantos años de carrera, esta vez no es la excepción!

Este fin de semana, la cantante llegó al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde fue interceptada por algunos reporteros que quisieron platicar con ella sobre su carrera, específicamente de su gira con Alejandra Guzmán . Pero se la acabaron en críticas luego de mostrar una desconcertante y muy mala actitud.

La artista pop no quiso contestar y, para abrirse el paso entre los reporteros, terminó empujando a la prensa para que dejaran de hacer preguntas. Incluso le decían que no se enojara, pues no estaban haciendo las cosas mal, pero la cantante subió a su camioneta y decidió acostarse en los asientos traseros para que no la “molestaran” más.

