Durante el momento en el que descansamos, puede que nos encontremos con un sueño que sea llamativo, también que sea significativo para nosotros. Ahora bien, es posible que no la recordemos del todo y, por eso vamos a explicarte por qué hay personas que al soñar, no conservan en su memoria lo acontecido.

Seguramente te ha pasado en algún momento de la vida, puede que notes, que te ocurrió para poder compartirlo con otra persona. También, puede que no hayas podido encontrar una alternativa viable y simplemente se haya perpetuado esta sensación. Ahora bien, no creas que lo que te pasa es algo grave, ni mucho menos, pues 1 de cada 250 personas tienen una situación de este tipo.

¿Cuáles son todos los beneficios de dormir desnudos? Te los contamos.

Te puede interesar: ¿Cómo cumplir tus sueños mientras duermes? Este ritual te ayudará

¿Por qué las personas no recuerdan lo que soñaron?

Un grupo de voluntarios se sometieron a una tomografía por emisión de positrones (PET), donde se reveló que las personas, que pueden recordar sus sueños, tienen una mayor actividad en una región cerebral, conocida como unión temporo-parietal. Y las conclusiones indican que, los sujetos que tienen más estímulos, tienden a tener un sueño más ligero.

También, esto concluyó en que las personas que recuerdan lo que sueñan, tienen más actividad en la red de modo predeterminado. Esta es un área cerebral que se activa cuando el cerebro está en reposo, pero despierto. Es decir, aún no nos hemos despertado del todo, pero ya estamos analizando estímulos.

También te puede interesar: ¿Qué significa soñar con perderse? Aquí la razón de tu “pesadilla”.

Y la verdad, es que estos aspectos conservan una muy buena dosis de sentido común, pues la codificación de la memoria a largo plazo es muy vulnerable. Una simple distracción puede hacer que olvidemos las cosas sencillas, por lo que volver a dormir de forma apresurada, es posible que no puedas recordar nada de lo que habías estado soñando.