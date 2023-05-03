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FOTOS | El hermano de Shakira se peleó a golpes con Piqué recientemente.

Gerard Piqué y Shakira siguen en el ojo del huracán. En la reciente visita de Piqué a Miami, se peleó con su ex, ¡y su hermano se le fue a los golpes por defenderla!

Por: Ana Patricia Pérez

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