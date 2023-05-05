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FOTOS | En EE.UU. dicen que Piqué busca mudarse a Miami, en España aseguran que se queda en Barcelona.

Los rumores sobre el destino de Piqué no han dejado de circular, pero nada hasta ahora está confirmado.

Por: Maribel Velázquez

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